Strombrücke Magdeburg, 1930. Bildrechte: Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg

Das Tiefbauamt Magdeburg erklärte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag den konkreten Zeitplan für 2017. Aktuell laufen demnach die letzten Vorbereitungen, die vor allem den Naturschutz betreffen. Weil an den neuen Brücken Lebensraum für Brutvögel zerstört wird, werden an anderer Stelle in Magdeburg Pflanzen gesetzt, um Nistplätze zu schaffen. Auch für Zauneidechsen und Fledermäuse sollen Ersatz-Lebensräume geschaffen werden.



Die eigentlichen Bauarbeiten für den neuen Brückenzug starten im Herbst. Ab dann soll eine Pylonbrücke über die alte Elbe gebaut werden. Sie wird künftig die Anna-Ebert-Brücke ersetzen. Gleichzeitig wird die neue Zollbrücke errichtet. Ab 2019 beginnen dann die Sanierungsarbeiten an der Strombrücke.