Krisengespräch im Agrarministerium Bauern brechen Treffen mit Dalbert ab

Die Bauern in Sachsen-Anhalt fühlen sich von der Landesregierung benachteiligt. Nach einem offenen Brief hatte Landwirtschafts- und Umweltministerin Claudia Dalbert zu einem gemeinsamen Gespräch geladen. Doch die Agrar-Verbände haben das Treffen am Donnerstag nach wenigen Minuten abgebrochen.