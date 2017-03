Rund 450 Hektar bewirtschaftet Landwirt Eckhard Röseler in der Gemeinde Sülzetal bei Magdeburg. Er baut Gerste an. Aber auch Weizen, Raps und Rüben. Die Ernten sind gut – die Börde ist bekannt für ihre ertragreichen Böden. Aber nun sorgen sich Röseler und seine Berufskollegen. Der Grund dafür existiert bisher nur auf dem Papier: der so genannte SuedOstLink.

Diese Stromleitung soll einmal Energie von Wolmirstedt quer durch die Börde und Sachsen-Anhalt bis nach Bayern transportieren. Und zwar voraussichtlich ab 2025. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass diese Leitungen vorrangig als Erdkabel verlegt werden sollen. Laut Betreiber 50Hertz wird der Kabelgraben etwa zehn Meter breit. Die Kabel sollen in zwei Metern Tiefe verbuddelt werden.

Erwärmt sich der Erdboden?

Tiefwuchspflanzen sind dann in diesen Bereichen nicht mehr möglich. Auch die Temperatur, die das Erdkabel abgibt, könnte zum Problem für die Pflanzen werden.

Gegen Erdkabel: Eckhard Röseler. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Das sind nun Befürchtungen bei Bauern wie Eckhard Röseler. Allerdings ist noch nicht wissenschaftlich untersucht, um wieviel Grad sich der Erdboden erwärmt, wenn in zwei Metern Tiefe so viel Strom fließt.



Sorgen macht sich Röseler aber vor allem ums Wasser für die Pflanzen. Der Betonblock rund um die Kabel zerstöre die ganze Bodenstruktur, sagt er. Damit sei die Wasserversorgung für die Pflanzen nicht gewährleistet. Röseler befürchtet: "Bei Vorsommertrockenheit würden die Pflanzen vertrocknen." Am Ende würde das für die Bauern weniger Erträge und somit weniger Einnahmen bedeuten.

Landwirt Röseler: Einmalzahlung reicht nicht aus

Deshalb lehne er als Grundstückseigentümer Erdkabel für seinen Boden auch ab, unterstreicht der Landwirt. Dabei verhandelt 50Hertz gerade mit den Bauern über Entschädigungen. Das höre sich zunächst auch wunderbar an, sagt Röseler. In der jetzigen Form bezeichnet der Sülzetaler die Entschädigung aber als "verfehlt". Gesprochen wird über eine Einmalzahlung.

Abzüglich der Steuern würde den Landwirten in Röselers Augen zu wenig bleiben. Ein "optimaler Ausgleich" seien jährliche Zahlungen.

Freileitungen nur in Ausnahmefällen

Zurück zur Stromleitung als Lösung? Freileitungen soll es nur in Ausnahmefällen geben. Die Bundesnetzagentur hat Kriterien dafür vorgegeben. Unter anderem gibt es "Vorranggebiete Landwirtschaft" und auch auf FFH-Gebiete soll Rücksicht genommen werden. Beides sieht Röseler, der auch im Gemeinderat sitzt, im Sülzetal als erfüllt an. Die Gemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. Und das Sülzetal ist außerdem als FFH-Gebiet eingetragen. Er rechnet sich deshalb gute Chancen aus. Die Vorteile von Freileitungen fasst Röseler so zusammen: Die Schäden durch die Bauarbeiten könnten spätestens nach fünf Jahren vollständig beseitigt sein. Und das Umfahren der Masten sei mit der neuen Technik auch kein großes Problem.

Das letzte Wort aber hat die Bundesnetzagentur. Bei ihr liegt derzeit ein Antrag von 50Hertz, der den entsprechenden Korridor durch Sachsen-Anhalt festlegen soll. Läuft alles nach Plan bei diesem Fünf-Milliarden-Euro-Projekt, könnte die genaue Trasse im Jahr 2019 feststehen. Ein Jahr später könnten die Bauarbeiten starten, der Strom würde demnach ab 2025 fließen. Wenn es nach Landwirt Röseler und seinen Berufskollegen ginge, sollte eher auf die Alternative Freileitung gesetzt werden.