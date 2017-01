Treffen mit Agrarministerin Bauern wollen Klartext reden

Die Bauern in Sachsen-Anhalt fühlen sich von der Landesregierung benachteiligt. Es gehe zu sehr um Umwelt- und zu wenig um Landwirtschaftsthemen, so die Verbände. Deshalb wollen sie bei einem Treffen mit der grünen Agrar- und Umweltministerin Claudia Dalbert am Donnerstag Klartext reden.