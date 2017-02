Umweltministerin Claudia Dalbert und die Land- und Forstwirte haben einen engeren Dialog vereinbart, so ein MDR-Reporter. Dalbert und Ministerpräsident Reiner Haseloff hatten zuvor zu einem Gespräch in die Magdeburger Staatskanzlei eingeladen. Das erste Treffen vor einer Woche ohne die Anwesenheit des Ministerpräsidenten, haben die Bauern nach nur knapp 15 Minuten platzen lassen.

Dieses Mal wurde über drei Stunden miteinander gesprochen. Missverständnisse hätten ausgeräumt werden können und die Diskussion verlief friedlich und kostruktiv, gab ein Regierungssprecher an. Haseloff kündigte an, in der zweiten Jahreshälfte werde es eine große Konferenz zu den Strukturen des ländlichen Raums geben. Geplant sei zudem eine Kabinettssitzung zu dem Thema. Konkrete Ergebnisse gab es aber noch nicht.

Drei Stunden tagten alle Beteiligten am Runden Tisch in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Alexander Budweg

Der Bauernverband hatte sich Mitte Januar in einem offenen Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff darüber beklagt, dass Umweltministerin Claudia Dalbert dem Umweltschutz Vorrang vor den Interessen der Landwirte einräume. Es solle aber beides gleichrangig Beachtung finden. Die Bauern forderten ein besseres Mitspracherecht bei den Entscheidungen der Landesregierung.



Neben den 18 Verbänden, die den offenen Brief unterzeichnet hatten, sind am Donnerstag auch Landwirtschafts- und Umweltverbände eingeladen gewesen. Bei dem ersten Treffen hagelte es Kritik, da Dalbert auch Gesprächspartner eingeladen hatte, die nicht zu den Unterzeichnern des offenen Briefes gehörten.