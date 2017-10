Es war in der Nacht zum 8. September 2016, als die Täter auf einem Parkplatz am Magdeburger Hauptbahnhof ihr Unwesen trieben: Auf einem Parkplatz steckten sie sieben Fahrzeuge der Bundespolizei und elf Privatfahrzeuge und PKW der Deutschen Bahn in Brand. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 750.000 Euro.