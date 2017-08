Ein vorbestrafter Vergewaltiger in Quedlinburg ist vorerst nicht in Haft. Dabei handelt es sich um den Mann, der vergangenen Oktober ein 11-jähriges Mädchen angegriffen haben soll. Am Dienstag war der Sexualstraftäter nicht zu einer Berufungsverhandlung in Magdeburg erschienen. Deshalb bestätigte das Gericht eine zuvor verhängte zweijährige Haftstrafe. Der Berufungsantrag des Mannes wurde verworfen.

Aber: Wie die Staatsanwaltschaft Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, kann der Mann auch gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Solange müsse er nicht ins Gefängnis. Das Gesetz sieht für die Berufung eine Frist von einer Woche vor – sie endet am 15. August. Sollte diese Frist verstreichen, bekäme das Urteil Rechtskraft.

Mann trägt Fußfessel

Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Er war 2008 unter anderem wegen versuchten Mordes und Vergewaltigung zu einer mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt worden. Nach der Haft hat er weitere Delikte begangen.

Derzeit trägt der Mann eine elektronische Fußfessel und lebt in Quedlinburg – in direkter Nachbarschaft zu einer Kindertagesstätte. Diese Unterbringung hatte zuletzt Empörung ausgelöst. Das Justizministerium verteidigte sie aber. Ministeriumssprecher Detlef Thiel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Betroffene dürften sich ihre Wohnorte selber suchen. Im konkreten Fall habe ein Sozialer Dienst diese Wohnung organisiert. In der Unterbringung habe man Erfahrung mit Straftätern.

Zwischenfall mit der Fessel

Gegen den Mann gab es im Juni auch Vorwürfe, er habe seine Fußfessel manipuliert. Die Fessel hatte ein Signal ausgelöst, sodass die Polizei anrückte. Sie wurde im Anschluss ausgetauscht. Allerdings ist noch immer unklar, warum genau der Alarm ausgelöst wurde. Ministeriumssprecher Thiele sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, dass die Untersuchungen dazu noch immer laufen.

Schlagzeilen machte in diesem Fall vor einigen Wochen zudem, dass ein Staatssekretär eine Richterin am Landgericht Magdeburg angerufen hatte. Er hatte sie gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die Berufungsverhandlung gegen den Mann früher angesetzt wird als geplant. Zu eben diesem Prozess war der verurteilte Straftäter nun am Dienstag nicht erschienen.

