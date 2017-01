Aschersleben Besucheranstieg in der Grafikstiftung Neo Rauch

In die Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben sind im vergangenen Jahr knapp 6.000 Besucher gekommen. Damit ist laut Leiterin Christiane Wisniewski die Besucheranzahl leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Stiftung vor allem mehr individuelle Besucher als Gruppen registriert. Die meisten Interessenten kämen von weit her und nicht aus der Region.