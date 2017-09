Zwangsversteigerung Höchstgebot für Halberstädter Stollensystem

Bei der Versteigerung am Dienstagvormittag hatten mehrere Interessenten mitgeboten. Das Stollensystem in den Thekenbergen bei Halberstadt soll zwangsversteigert werden. Es befindet sich derzeit in Privatbesitz. Der Eigentümer hat allerdings Steuerschulden von mehreren hunderttausend Euro bei der Stadt Halberstadt. Eine erste Versteigerung im vergangenen Jahr scheiterte. Die Stadt befürchtete, dass der damalige Bieter Verbindungen zur rechten Szene hat.