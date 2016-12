Es sind wahrscheinlich Fehler gemacht worden, in der Entwurfsplanung. Die Fehler wurden korrigiert. Damit hat sich der Baubeginn verzögert. Aber das Gute an der Sache ist, dass nichts falsch gebaut worden ist. Alles, was in der Erde ist, ist korrekt gebaut worden.

Dirk Rocher, Tiefbauamt Magdeburg