Die Stadt Magdeburg kontrolliert auf der "Ring"-Schnellstraße öfter die Geschwindigkeiten. "Damit soll die Verkehrssicherheit auf Magdeburgs längster Straße weiter erhöht werden", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Doch laut Polizei gibt es die meisten Unfälle gar nicht auf der Schnellstraße, sondern an den Auf- und Abfahrten. Danach geschehen fast alle Unfälle aus Unachtsamkeit – und nicht etwa durch zu schnelles Fahren.

Rettig ist sich sicher, dass es in Magdeburg viele Standorte gibt, an denen das Blitzen sinnvoller ist und tatsächlich für mehr Verkehrssicherheit sorgen würde: "Dort, wo Fußgänger die Straße überqueren – also vor Kindergärten, Altenheimen und Schulen – müssen wir auch viel mehr darauf achten, dass die Leute sich auch an die Geschwindigkeitsregeln halten. Dann haben wir natürlich Punkte wie Kreuzungen und Fahrrad-Überwege. Das sind besonders gefährdete Punkte, wo wichtig ist, dass sich der Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält."