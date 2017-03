Wegen des Feuers sind seit dem frühen Montagmorgen insgesamt 90 Einsatzkräfte vor Ort. Zuerst brannte ein Müllhaufen, später standen dann insgesamt drei Lagerhallen in Flammen. Schadstoffe gelangten Messungen zufolge nicht in die Luft. Bei dem Feuer in der Entsorgungsfirma in Groß Rodensleben entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.