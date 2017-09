Im Bernburger Stadtzentrum hat am Dienstagabend ein leerstehendes Gebäude gebrannt. Dutzende Feuerwehrleute aus der Stadt und der Umgebung waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, musste aufgrund des Brandes ein Nachbarhaus evakuiert werden. Zehn Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, darunter war auch ein Kind. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Einige Bewohner des Nachbarhauses kehrten noch am Abend in ihre Wohnungen zurück.