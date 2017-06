Brandanschlag in Ballenstedt Frau rettet Hausbewohner das Leben

Hauptinhalt

In Ballenstedt hat ein Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch Feuer an einem Einfamilienhaus gelegt. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf das Dach über. Der Bewohner hatte großes Glück: Eine Frau hatte den Brand bemerkt und den Mann buchstäblich aus dem Bett geklingelt. Er konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es war nicht der erste Anschlag auf ihn.