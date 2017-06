Verdacht auf Brandstiftung in Oschersleben Familie rettet sich mit Fenstersprung

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oschersleben hat die Polizei einen 33-jährigen Mann in Tatortnähe festgenommen. Gegen ihn wird wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, steht er unter Verdacht, am Mittwoch eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses angezündet zu haben. Bei dem 33-jährigen Oschersleber handelt es sich den Angaben zufolge um den Ex-Freund der Mieterin.

Als das Feuer am Mittwochvormittag ausbrach, befand sich die Mieterin mit ihren ein und zwei Jahre alten Kindern in dem Haus in der Magdeburger Straße. Die Frau selbst konnte sich nur mit einem Sprung aus der brennenden Wohnung retten. Die beiden kleinen Kinder wurden von Nachbarn mit Decken aufgefangen. Sie kamen ins Krankenhaus, weil sie zu viel Rauchgas eingeatmet hatten.

Haus komplett zerstört

Auch das Nachbarhaus wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Ermittler suchen am Tatort danach, wie das Feuer genau gelegt wurde. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Flammen komplett zerstört. Auch ein Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine halbe Million Euro.



Die Polizei in Oschersleben sucht weiter nach Zeugen, die etwas Verdächtiges oder Auffälliges im Zusammenhang mit der Brandstiftung gesehen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0391/546-5197 zu melden.

