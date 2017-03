Noch ist schnelles Internet nicht überall in Sachsen-Anhalt verfügbar.

Noch ist schnelles Internet nicht überall in Sachsen-Anhalt verfügbar. Bildrechte: dpa

Breitbandausbau auf dem Land Auf unterschiedlichen Wegen ins schnelle Internet

In Sachsen-Anhalt kann der Ausbau für schnelles Internet vorangehen. Vom Bund gab es dafür rund 113 Millionen Euro. Damit sollen 14 Kommunen an das Breitbandnetz angeschlossen werden. Darunter sind acht Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis Börde sowie im Salzlandkreis, im Kreis Mansfeld-Südharz und in Anhalt-Bitterfeld. Einige Kommunen gehen aber auch eigene Wege.

von Mario Köhne, MDR SACHSEN-ANHALT