Wegen Brandschutzbedenken Brockenhotel zum Teil gesperrt

Der Landkreis Harz hat Teile des Brockenhotels in Schierke gesperrt. Das bestätigte der gastronomische Leiter des Hauses, Hans Lüdecke, MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach können die Aussichtsplattform und das Turmcafé "Hexenklause" nicht mehr genutzt werden. Grund seien Brandschutzbedenken. Zuvor waren Vertreter des Landkreises für eine Kontrolle vor Ort gewesen, bei der der verheerende Brand des Grenfell Towers in London mit mehr als 80 Toten Thema war. Die Kontrolle sei einen Tag zuvor angekündigt worden. Der Betreiber des Hotels, Brockenwirt Daniel Steinhoff, sei im Urlaub und nicht dabei gewesen. Über die Probleme hatte zunächst die Bild-Zeitung berichtet .

Das Brockenhotel ist besonders: Früher wurde das Gebäude als Fernsehturm genutzt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Nach dem Hochhausbrand in London war der Brandschutz auch in Sachsen-Anhalt in den Fokus gerückt. Die Vermieter von bewohnten Hochhäusern sehen hierzulande keine Gefahr. Ein Sprecher der Halleschen Wohnungsgesellschaft sagte MDR SACHSEN-ANHALT diese Woche, die Häuser seien brandschutztechnisch auf dem neuesten Stand. Ähnliche Antworten kamen von Vermietern aus Magdeburg und Stendal.



Als Hochhäuser gelten in Deutschland Gebäude ab einer Höhe von 22 Metern. Sie dürfen nicht mit Stoffen gedämmt werden, die brennen können. Bei einer Gebäudehöhe unter 22 Metern sind die Vorschriften weniger streng. Feuerwehr, Brandschutzexperten und Politiker fordern deswegen, brennbare Dämmstoffe generell zu verbieten.