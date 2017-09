Burg Protest gegen geplanten Helmut-Kohl-Platz

Geht es nach dem Stadtrat, heißt der Platz vor dem Landratsamt in Burg künftig Dr.-Helmut-Kohl-Platz. Das hatte der Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion vor zwei Wochen beschlossen. Doch einige Bürger sind gegen die Pläne. Drei von ihnen haben sich zusammengeschlossen und ein Bürgerbegehren gestartet. Sie wollen die Namensvergabe stoppen. Die Initiatoren kritisieren, der Stadtrat habe am Bürger vorbei entschieden. Zudem habe Kohl keinen Bezug zu Burg. Wie eine MDR-Reporterin berichtet, liegen seit Dienstag in der Innenstadt Unterschriftenlisten aus.

Um diesen Platz geht es: Nach Meinung des Stadtrats soll der Platz vor dem Landratsamt in Burg künftig Helmut-Kohl-Platz heißen. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

Insgesamt sind 2.000 Unterschriften nötig. Dann würde es einen Bürgerentscheid geben – zur Frage, ob der Stadtratsbeschluss rückgängig gemacht werden soll. Die Organisatoren des Bürgerbegehrens wollen den Platz lieber nach Burger Persönlichkeiten benennen. Der Kultur- und Sozialausschuss hat dazu bereits eine Liste erarbeitet.



Diskussionen um eine Ehrung des verstorbenen Altkanzlers Kohl gibt es auch in anderen Städten. In Dessau-Roßlau hat die CDU-Fraktion einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Sie will ein Stück der B184 nach Kohl benennen. Der Tagesordnungspunkt war aber bei der letzten Sitzung gestrichen worden, weil es noch Gesprächsbedarf gibt. Wie es nun weitergeht, ist offen. Im Magdeburger Stadtrat ist ein ähnlicher Antrag von CDU, FDP, BfM und der Gartenpartei abgelehnt worden. Im Gespräch waren hier vor allem ein "Helmut-Kohl-Platz" oder eine "Helmut-Kohl-Brücke". Auch in Spergau und in Leuna im Saalekreis sind Pläne für eine Straßen- oder Platzbenennung vorerst vom Tisch.