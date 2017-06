In Cochstedt im Salzlandkreis dürfen die Einwohner über den geplanten Bau einer modernen Mastanlage abstimmen. Der Stadtrat von Hecklingen hat am Dienstag einem entsprechenden Bürgerentscheid zugestimmt. Ursprünglich hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag über den Bau entscheiden wollen. Es gab aber eine kontroverse Diskussion und am Ende wurde für den Bürgerentscheid gestimmt.