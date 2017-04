Angriff in Magdeburg Diebe verletzen Polizisten mit Bolzenschneider

In Magdeburg sind zwei Bundespolizisten in Zivil brutal angegriffen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten sie zwei Fahrraddiebe am Hauptbahnhof auf frischer Tat erwischt. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten die Täter auf, nicht weiter an den Fahrradschlössern herumzuhantieren.