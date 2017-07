B6 wird A36 Siebte Autobahn für Sachsen-Anhalt beschlossen

Im Volksmund heißt sie längst "Nordharzautobahn": Die autobahnähnliche Bundesstraße 6 soll zur Autobahn 36 werden. Die Umbenennung gab Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) bekannt. Die Straße verbindet die A 14 am Kreuz Bernburg mit der A395 kurz hinter der Landesgrenze zu Niedersachsen am Dreieck Vienenburg. Auch die A395 in Niedersachsen soll künftig A36 heißen. Somit wird die zur Autobahn hochgestufte Straße dann Bernburg mit Braunschweig verbinden.