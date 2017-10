Arbeitsmarkt: Callcenter suchen Mitarbeiter

"Der Fachkräftemangel ist das größte Problem der Unternehmen", sagt Hartmut Brondke, Geschäftsführer der acts-Infoline GmbH mit Sitz in Magdeburg. Das Unternehmen ist eine Tochter der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt und nimmt bei Mitgliedern von Gewerkschaften unter anderem zu tarif-, sozial- und arbeitsrechtlichen Fragen eine Erstberatung vor. Von etwa 20 Mitarbeitern in 2001 ist das Unternehmen auf heute 60 Angestellte gewachsen: "Als wir 2001 hier angefangen haben, hatten wir den Standort Magdeburg auch daher gewählt, weil es hier sehr viele qualifizierte Arbeitskräfte gab. Da hatten wir pro ausgeschriebener Stelle rund 80 Bewerber", so Brondke.

Heute sieht das anders aus. Rechnerisch kommen in Magdeburg 0,5 Bewerber auf eine offene Stelle, erklärt Matthias Kaschte, Leiter der Arbeitsagentur in Magdeburg: "Von einem Fachkräftemangel kann man vielleicht nicht unbedingt sprechen, aber es gibt einen sehr großen Fachkräftebedarf." Weil aber auch Menschen, die einen anderen beruflichen Hintergrund haben, potenziell für Callcenter arbeiten können, gibt es noch ein Arbeitskräftereservoir in Magdeburg.

"Die Zahl der Arbeitskräfte hat sich deutlich ausgeweitet in den vergangenen Jahren", sagt Matthias Kaschte, Leiter der Agentur für Arbeit Magdeburg. "Das hängt unter anderem damit zusammen, dass viele Menschen Onlineangebote nutzen, die eine Menge Kommunikationsbedarf nach sich ziehen." Ein Beispiel: Wer Schuhe online kauft, trifft keinen Verkäufer mehr. Fragen und Probleme werden am Telefon geklärt. Auch Fragen zum Strom- oder Fernsehvertrag, bis hin zur Service-Hotline des Automobilvereins landen oft in Callcentern. So bewirkt die Digitalisierung ein Wachsen der Branche, meint Kaschte.

Mehr als 500 freie Stellen in Sachsen-Anhalt

In Magdeburg arbeiten rund die Hälfte der etwa 11.600 Mitarbeiter aus Sachsen-Anhalt, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind (Stand Ende 2016, neuere Zahlen gibt es noch nicht). In Sachsen sind es etwa 8.400 und in Thüringen rund 2.300 Menschen. Deutschlandweit arbeiten etwa 540.000 Menschen in Voll- und Teilzeit in deutschen Callcentern. Sie verteilen sich auf 6.900 Unternehmen. Die größten Standorte in Deutschland sind laut Daten des CCV Nordrhein-Westfalen und Bayern, dort stehen 17 beziehungsweise zehn Prozent aller deutschen Callcenter. Sachsen-Anhalt vereint nur ein Prozent auf sich und steht damit im Bundesranking auf dem letzten Platz. Thüringen hat drei und Sachsen sechs Prozent der deutschen Callcenter.

Laut der Bundesagentur für Arbeit waren Ende September 2017 in Sachsen-Anhalt 520 Stellen in Dienstleistungs-Callcentern unbesetzt, 204 davon aktuell in Magdeburg. In Sachsen sind es 250 und in Thüringen 127 offene Stellen. Bundesweit gab es zuletzt rund 5.600 offene Stellen in der Branche. Hinzu kommt die hohe Fluktuation der Mitarbeiter, das heißt, sie wechseln häufiger wieder ihren Arbeitsplatz. Deutschlandweit verlassen 13 Prozent den Arbeitsplatz nach den ersten drei Monaten, 15 Prozent im ersten Jahr. Das war ein Ergebnis einer Studie des Savvy Instituts im Auftrag des Callcenter-Verband (CCV).

Kurzfristige Schichtplanung und ein geringen Gehalt sind typisch für die Branche. Bildrechte: IMAGO

Die höhere Fluktuation erklären die Studienmacher mit den schlechteren Arbeitsbedingungen bei Callcenter-Dienstleistern gegenüber innerhäusigen Callcentern: Kundenbetreuer bei Callcenter-Dienstleistern haben im Schnitt nur 25 statt 28 Tage Urlaub im Jahr, erhalten mit durchschnittlich 9,77 Euro weniger Lohn pro Stunde (gegenüber 12,88 Euro) und sind seltener in einer Vollzeit-Anstellung (58 Prozent gegenüber 67 Prozent). "Das wenig glanzvolle Image der Callcenter hat also schon eine gewisse Grundlage", fasst Germanus zusammen. "Nicht alle sind schlechte Arbeitgeber, aber insgesamt gesehen ist die Branche schwierig: hohe Arbeitsdichte, kurzfristige Schichtplanung, das Gehalt, wenig Feiertags- oder Sonntagszuschläge und so weiter." Nach Angaben von ver.di hat Walter Services als einziger branchenunabhängiger Dienstleister einen Tarifvertrag, der bei 8,90 Euro liegt.

Dabei sei die Arbeit im Callcenter kein typischer Nebenbei-Verdienst mehr, meint Barnack vom CCV. Es gibt eine professionelle Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Dialogmarketing, die in einem festen Beruf mündet. Doch auch hier sieht Verdi Probleme. "Die Ausbildung ist an sich gut, aber auch da kann die inhaltliche Ausrichtung in den Unternehmen deutlich variieren", meint Andrea Germanus. Das Problem sei, dass feste Standards fehlten. Und auch ohne Ausbildung kann theoretisch jeder Mitarbeiter auch zum Teamleiter aufsteigen – ohne vorher in der Führung von Menschen ausgebildet worden zu sein.

"Wir können guten Gewissens in die Callcenter vermitteln", sagt jedoch Matthias Kaschte von der Arbeitsagentur. Es gebe "schwarze Schafe", die den Ruf der Branche heruntergezogen hätten. Doch für Menschen, denen die Kommunikation liegt, seien Callcenter eine gute Perspektive. Von der Stadt Magdeburg wird die Branche unterstützt. Einen "erheblichen Faktor für die Wirtschaft" nennt es auch Wirtschaftsdezernent Rainer Nietsche. Es handle sich zwar zum Großteil um Gehälter im durchschnittlichen Lohngefüge, "doch auch die werden gebraucht, nicht nur die hochqualifizierten Fachkräfte". Magdeburg ist in jeder Hinsicht ein interessanter Standort für Callcenter, so Kaschte. Die Stadt biete Gewerberäume, qualifizierte und motivierten Arbeitskräfte und habe durch die Universität Studenten, die nebenbei arbeiten können. "Und auch die Sprache ist sicher nicht ganz unwesentlich – ohne allzu starke regionale Einfärbung."

Für die Branche aber haben die ostdeutschen Länder an Attraktivität verloren. "Der Standortvorteil ist für die 'neuen' Bundesländer mittlerweile dahin", meint Benjamin Barnack, Vorstandsmitglied des Callcenter-Verbands Deutschland (CCV). "Der Mindestlohn hat dazu geführt, dass es bundesweit ein fast einheitliches Lohnniveau gibt. Auch Städte und Kommunen in den 'alten' Bundesländern locken Callcenter mit Förderungen oder Subventionierungen in die jeweiligen Regionen." Sowohl bei internen Callcentern als auch Callcenter-Dienstleistern herrscht ein hoher Wettbewerb, neue Mitarbeiter zu finden und zu halten. Manche Unternehmen bieten vergünstigte Nahverkehrstickets, Essensgutscheine oder mal eine Kinderbetreuung am Samstag an. "Solche 'Goodies' sind durch den Druck des Marktes entstanden", erklärt Andrea Germanus von der Gewerkschaft Verdi. "Das sind Extras, mit denen die Unternehmen versuchen, sich vom Wettbewerb abzuheben."

Trotzdem sind Benjamin Barnack vom CCV und Hartmut Brondke von der facts infoline GmbH zuversichtlich, dass es der Branche auch weiterhin gut gehen wird. Die Art der Anforderungen werden sich noch weiter verändern: "Durch das Internet sind viele Kunden heute besser vorinformiert und haben speziellere Fragen, als vor ein paar Jahren", ist Barnack überzeugt. "Wir werden noch mehr Mitarbeiter brauchen." Diese sollten sich besser gewerkschaftlich organisieren, denn aktuell täten das zu wenige, meint Germanus von Verdi. "Derzeit erfolgt die Entwicklung der Entgelte nur durch den Druck des Marktes."

