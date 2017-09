Carsharing-Startup "Getaway" möchte den Verkehr revolutionieren

"Kennst du GTA?", fragt mich Startup-Gründer Edgar Scholler. Wir sitzen in seinem Sportwagen, den ich mit meinem Smartphone und der App "Getaway" angemietet habe. Während ich sein Auto durch die vollgeparkten Straßen in Magdeburg-Stadtfeld bugsiere, will er über das Computerspiel aus den Neunzigern reden. Das Action-Autorenn-Spiel "Grand Theft Auto", besser bekannt als GTA, hat Maßstäbe in Puncto Mobilität gesetzt: Der Computer-Spieler kann sich in der virtuellen Stadt jedes Auto unter den Nagel reißen. Als wir an einer roten Ampel halten, holt Edgar Scholler zu seiner Pointe aus: "Wir wollen GTA, nur in legal und versichert. Mit dem Unterschied, dass man bei uns niemanden mehr aus dem Auto zerren muss".

Das Konzept des 31-jährigen Gründers: Privatautos, die jedermann an- und vermieten kann, für die Zeiten, in denen er es nicht benötigt. So soll die ganze Stadt zu einem großen Fuhrpark werden. "Ach ja, einen Unterschied noch zu GTA: Panzer haben wir auch nicht", schiebt Edgar Scholler hinterher.

Autos stehen die meiste Zeit still

Dicht an dicht geparkte Autos in Magdeburg-Stadtfeld. Getaway soll den Parkdruck verringern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Durchschnittlich steht ein Auto an 23 von 24 Stunden am Tag still. Die Folge: Es gibt kaum Parkplätze in der Stadt. Edgar Scholler hat bewusst nach Magdeburg-Stadtfeld für die Testfahrt geladen. Hier kennt sich der gebürtige Magdeburger aus. In den Straßen rund um den Schellheimer Platz stehen auch vormittags Autos dicht an dicht geparkt. Totes Blech. Für Edgar Scholler ist das die Ressource für sein Geschäftsmodell.