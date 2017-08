Die Baustelle am Magdeburger Hauptbahnhof soll noch bis 2019 bestehen.

Die Baustelle am Magdeburger Hauptbahnhof soll noch bis 2019 bestehen. Bildrechte: MDR/H. Bade

Citytunnel Magdeburg Planungen geraten aus Fugen

Die Kosten für den Bau des Citytunnels am Magdeburger Hauptbahnhof steigen weiter an. Die Stadträte wollen in diesem Jahr weitere elf Millionen Euro ausgeben. Die Kosten haben sich damit mehr als verdoppelt.