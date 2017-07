Vorsichtig setzt Darin Todorov einen Fuß vor den anderen. Noch braucht er dafür Hilfe. Die Anstrengung ist ihm deutlich anzumerken, seine rechte Seite ist besonders eingeschränkt. Doch Darin kämpft. Schritt für Schritt erobert er sich sein Leben zurück. Sieben Jahre ist sein Unfall her. Dass er ihn überlebt hat, grenzt an ein Wunder.

Denn die schwersten Verletzungen haben gravierende Folgen. Alles muss Darin, der bis dahin in der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft spielte, neu lernen: das Sprechen, das Essen, die Bewegung. Nach einigen Jahren scheinen die Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft – der Durchbruch gelingt erst im ambulanten Therapiezentrum in Magdeburg.

Einst hatte er sich fast aufgegeben, jetzt kann Darin Todorov wieder lachen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei der ersten Begegnung mit seinen beiden Therapeuten Gunnar Hoffmann und Kristian Mühlenberg vor gut einem Jahr saß der junge Mann in einem klapprigen Rollstuhl, war kaum in der Lage, Arme und Beine zu bewegen. Hoffmann, der Physiotherapeut, erinnert sich: "Es war sehr schwer, Strukturen aufzubauen, dass man da anfängt, eine Bewegung wirklich gezielt zu initiieren." Für eine erfolgreiche Therapie brauchten sie außerdem Darins Vertrauen, sie mussten ihren Patienten "knacken". Denn der hatte sich längst in sich zurückgezogen, sich fast aufgegeben.

Neuer Lebensmut

Darins Mutter Daniela hat immer an ihren Sohn geglaubt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit Spaß, Humor – und großem Einfühlungsvermögen bauen sie ein Vertrauensverhältnis zu Darin auf, sie verständigen sich auf Englisch. Die beiden Männer sind etwa so alt wie ihr 28-jähriger Patient, auch Sportler und können sich gut in das Schicksal Darins hineinversetzen. Mühlenbergs Botschaft: "Es ist okay, wenn du jetzt nicht kannst. Aber es wäre schade, wenn du dich aufgibst und nie wieder kannst." Darins Körper ist wegen des Profi-Sports in erstaunlich guter Verfassung. Dank seiner Therapeuten wird der einstige Fußball-Shootingstar wieder zum Kämpfer.

Fußball hat sein Leben gerettet. Daniela Todorova, Mutter von Darin

In all den Jahren hatte Darins Mutter den Glauben an ihren einzigen Sohn nie verloren. Für die Therapie in Magdeburg macht die Familie alles möglich, verkauft Eigentum, löst Sparkonten auf, beschränkt sich. In Bulgarien organisieren Fans und Freunde Benefizspiele und Konzerte. Doch allmählich gehen die Reserven zur Neige. Daniela Todorova ist überzeugt, dass Darin dank der Therapie in Magdeburg wieder gesund wird. "Fußball hat sein Leben gerettet. Weil sein Körper so stark ist, kann er jetzt diese Therapie gut mitmachen."

Das Ziel: maximale Selbstständigkeit

Lina-Marie Strehlow, Leiterin des Zentrums, hatte nicht lange gezögert, als die Anfrage eines bulgarischen Therapeuten zur Behandlung von Darin kam. "Der junge Mann brauchte Hilfe – wir sind hier bestens ausgestattet – also gab es gar keine andere Wahl." Sie selbst ist überrascht vom Erfolg, der sich inzwischen eingestellt hat. Ziel sei es, Darin so viel Selbstständigkeit wie nur möglich zurückzugeben. Schon jetzt gebe es große Fortschritte im Alltag.

Für Darin und seine Mutter ist das Therapiezentrum längst zum zweiten Zuhause geworden, die Therapeuten und das Team Freunde. Die Hilfe ist längst nicht nur dienstlich, die Bindung ist eng. Was für den weiteren Erfolg der Behandlung noch fehlt, wäre ein Traumatherapeut, um den Unfall aufzuarbeiten. Und, so sagt es Strehlow, ein soziales Umfeld in Magdeburg. Am besten eines, das Bulgarisch spricht. Denn Freunde gehören zur Rückkehr ins Leben ja auch dazu. Darin Todorovs Weg zurück in ein normales Leben ist lang. Mit Hilfe seiner Therapeuten hat der Bulgare aber seinen Lebensmut zurückgewonnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

