Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat am Dienstag eine Beratungsstelle für freiwillige Rückkehrer in Magdeburg besucht. Menschen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen, können sich dort informieren und ihre Heimreise vorbereiten. De Maizière wolle diese Menschen unterstützen und lobte das Magdeburger Kompetenzzentrum Rückkehr der Diakonie als vorbildlich und beispielhaft in diesem Bereich.