Hasselbachplatz in Magdeburg Stadt prüft erneutes Alkoholkonsumverbot

Wer in Magdeburg ausgehen will, landet in vielen Fällen am Hasselbachplatz im Zentrum der Stadt. Dort reihen sich Cafés, Kneipen und Restaurants aneinander, insbesondere am Wochenende wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert – so auch vergangenen Freitag. Dabei aber randalierten bis zu 150 "erheblich alkoholisierte" Menschen, Polizeibeamte wurden angegriffen. Die Ausschreitungen haben eine Debatte über ein neuerliches Alkoholverbot entfacht.