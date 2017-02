In Magdeburg sind am Samstag etwa 150 Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan auf die Straße gegangen. Wie der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt mitteilte, schloss sich ein Bündnis aus Aktivisten, Flüchtlingsinitiativen, Organisationen und Verbänden zusammen, um gemeinsam für einen Abschiebestopp in das Land zu demonstrieren. Vertreter der Landesregierung waren laut Angaben eines MDR-Reporters nicht vor Ort. Bundesweit fanden am Samstag Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan statt.

Etwa 150 Menschen beteiligten sich am Protest. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Stefanie Mürbe, Sprecherin des Flüchtlingsrates, forderte im Namen der Demonstrierenden die Landesregierung auf, den Beispielen anderer Bundesländer zu folgen, und zwar auf Abschiebungen zu verzichten, sich für einen bundesweiten Abschiebestopp einzusetzen und Schutzsuchenden aus Afghanistan ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren.

Kein sicheres Herkunftsland

An der Demonstration beteiligte sich auch der afghanische Student Nawid Nawabi, der zurzeit an der Universität Magdeburg studiert. In seiner Rede während der Kundgebung sagte er: "Obwohl Bundesinnenminister De Mazière meint, dass der Norden Afghanistans sicher sei, da dort auch deutsche Soldaten stationiert sind, wurde er selbst von der Realität eingeholt, als vor kurzem das deutschen Konsulat in Masar-e Scharif Angriffsziel der terroristischen Selbstmordattentäter der Taliban wurde." Und weiter:

Auch ein kleines Mädchen protestierte in Magdeburg gegen Abschiebungen. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Trotz der intensiven Angriffe gegen afghanische Bürger behaupten deutsche und europäische Regierungen, dass Afghanistan sicher ist und versuchen, viele Geflüchtete wieder nach Afghanistan zurückzuschicken. Nawid Nawabi, Student

Sicherheitslage in Afghanistan verschärft

Hintergrund der Proteste waren Sammelabschiebungen nach Afghanistan, die Deutschland in den vergangenen Wochen veranlasst hatte. Der Flüchtlingsrat teilte mit, dass sich die Sicherheitslage in dem Land jedoch weiter verschärft habe. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge ist die Zahl der zivilen Opfer im vergangenen Jahr erneut gestiegen.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich weiter verschärft. Bildrechte: MDR/Hagen Tober Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage verzichten sechs Bundesländer derzeit auf Abschiebungen nach Afghanistan. Schleswig-Holstein will laut Flüchtlingsrat einen Abschiebestopp erlassen, Bremen gewährt geduldeten Menschen aus Afghanistan ein Bleiberecht.



Bundesweit waren an den Protesten unter dem Slogan "Afghanistan ist kein sicheres Land" mehr als 37 Organisationen und Initiativen beteiligt, darunter die Flüchtlingsräte der meisten Bundesländer. Neben der Demonstration in Magdeburg fanden auch Kundgebungen in Stendal und Salzwedel statt.