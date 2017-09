In Stiege hat sich ein Verein zur Rettung des 112 Jahre alten Gotteshauses gegründet. Die inzwischen 66 Mitglieder wollen die 1905 gebaute kleine Holzkirche, die einst zur Lungenheilstätte Albrechtshaus gehörte, umsetzen. Als Nachbau einer norwegischen Stabkirche ist sie etwas ganz Besonderes und nur eines von drei ähnlichen Bauwerken in Deutschland. Drachenköpfe schmücken Dach und Innenraum. Die Kirche soll aus dem einsamen Wald heraus, fort von der Ruine der Lungenheilstätte und in den sechs Kilometer entfernten Ort Stiege gesetzt werden.

Die Kirche soll fort von der Ruine der Lungenheilstätte. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Dieses Projekt ist inzwischen mehr als nur eine Utopie. Der Verein "Stabkirche Stiege" besitzt seit einigen Wochen ein Grundstück am Bahnhofspark des Ortes.



Dort soll die Kirche hin. Wie das geschehen soll, darüber zerbrechen sich derzeit die Mitarbeiter von zwei Ingenieurbüros die Köpfe. Die Ideen reichen vom kompletten Auseinander- und Wiederzusammenbau bis zum Transport per Hubschrauber. Auf jeden Fall würde der Umzug spektakulär werden. Und teuer: von 500.000 Euro geht der Verein aus. Deshalb werden derzeit kräftig Spenden gesammelt.



Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag präsentiert sich der Verein ab 10 Uhr an der Stabkirche. Bis 17 Uhr führen Vereinsmitglieder Besucher durch das Gebäude und erklären das Projekt. Auch Stieger Ortschronisten stellen sich vor. Zu Gast ist gegen 14 Uhr außerdem die "Brauchtumsgruppe Selketal". Und: Auch eine Sonderstempelstelle der Harzer Wandernadel wird an dem Tag vor Ort eingerichtet.