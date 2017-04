Glück im Unglück für eine Kindertagesstätte in Magdeburg: Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten aus der Einrichtung in der Nachtweide zu stehlen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und machten den Einbrechern einen Strich durch die Rechnung.