Ein Fahrrad im Wert von mehr als 12.000 Euro ist am Montagnachmittag aus einem Fachgeschäft in der Magdeburger Innenstadt gestohlen worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das schwarze Fahrrad mit der Aufschrift "Trek" sei während der Öffnungszeiten entwendet worden. Nun fahnde man nach dem Rad mit einem Bild (siehe oben).

Fabian Cancellara war mit dem Fahrrad wie hier rund um Grenoble zur Tour de France 2011 unterwegs. Bildrechte: IMAGO

Das gleiche Foto wurde auch bei der Vorstellung im Jahr 2011 verwendet. Der Schweizer Cancellara war mit diesem Rad u.a. in das Zeitfahren bei der Tour de France 2011 in Grenoble gestartet.



Der Polizeisprecher sagte, an dem Rad seien mittlerweile – im Vergleich zu dem alten Bild – Umbauten vorgenommen worden. So habe es andere Laufräder. Auch die Lackierung sei leicht variiert worden.