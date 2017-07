Die Richter sahen sich von Böning in ihrer Unabhängigkeit angegriffen. Er hatte im Gericht angerufen und versucht, Einfluss auf die Terminierung eines Prozesses zu nehmen. Daraufhin hatte der Richterrat die Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt.

In dem Prozess geht es um einen mehrfach verurteilten Straftäter aus Quedlinburg und Sorgen in der Bevölkerung. Der Mann war laut Sprecher des Justizministeriums Detlef Thiel zuletzt wegen Körperverletzung an einer Elfjährigen zu insgesamt zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen habe er Berufung eingelegt. Deshalb sei er mit einer elektronischen Fußfessel vorerst auf freiem Fuß geblieben.