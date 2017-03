Tourismus-Entwicklung in Schierke Tauziehen um Winterbergprojekt geht weiter

Ein Wintersportgebiet mit Lift, beschneiter Skipiste und Erlebnispark – das plant ein Investor am Winterberg bei Schierke im Oberharz. Weil die Trasse durch einen seltenen Moorwald führen würde, darf sie aus Naturschutz-Gründen so nicht gebaut werden. Während CDU und SPD in der Regierung das geplante Skigebiet begrüßen, waren die Grünen von Anfang an skeptisch. Dass die Grünen nun aber grundsätzliche Zweifel am Projekt geäußert haben, macht Politiker vor Ort wütend.