Bis 6 Uhr morgens war die Polizei in der Krawall-Nacht auf dem Hasselbachplatz im Einsatz. Bildrechte: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

Nach Ausschreitungen am Hasselbachplatz Magdeburger Polizei ermittelt 13 verdächtige Randalierer

Gut drei Wochen nach der Randale am Hasselbachplatz in Magdeburg hat die Polizei insgesamt 13 Tatverdächtige gefasst. Eine spezielle Ermittlungsgruppe ist dabei die Ausschreitungen in dem Kneipenviertel der Landeshauptstadt aufzuarbeiten.