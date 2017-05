Marode Polizeigebäude in Sachsen-Anhalt Magdeburg für schlechtestes Revier "geehrt"

Ein Haus der Polizeidirektion Nord in Magdeburg bekommt zum zweiten Mal den wenig ruhmreichen Titel "schlechtestes Polizeigebäude Deutschlands" verliehen. Am Dienstagvormittag will die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) auf dem Gelände eine Mahntafel anbringen. In dem Haus gibt es seit Jahren defekte Fenster und durchnässte Wände. Zur Enthüllung der Tafel werden auch Finanzminister André Schröder und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) erwartet.

Baubeginn im kommenden Jahre

Das Gebäude soll, genau wie andere marode Polizeigebäude in Sachsen-Anhalt, in Kürze saniert werden, versprach Stahlknecht. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei sich mit Schröder einig, dass die Sanierung der Polizeidirektion Nord in Magdeburg im kommenden Jahr beginnt. Auch das Gebäude der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg-Prester werde modernisiert. Die dafür erforderlichen Gelder in Höhe von knapp elf Millionen Euro wurden laut Ministerium kürzlich durch Beschlüsse von Finanz- und Innenausschuss bewilligt.

"Wir brauchen schlicht und ergreifend die Umsetzung dessen, was wir den Mitarbeitern sagen", so Stahlknecht weiter. "Seit 2011 ist mir klar, dass wir Menschen nicht unter den gegebenen Bedingungen in der PD Nord arbeiten lassen können." Mit dem früheren Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) sei damals vereinbart worden, dass mit der Sanierung bis 2016 begonnen werde. Stahlknecht kritisierte, er sei in der Sache mehrfach hingehalten worden. Mit den Vertröstungen sei bei den Mitarbeitern Vertrauen verloren gegangen.

Tapete von 1980

Innenminister Stahlknecht: "In einigen Revieren kann man Historienfilme drehen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In schlechtem Bauzustand sind nach Worten des Innenministers auch mehrere Reviere in Sachsen-Anhalt. "Es gibt ein paar Reviere, in denen man Historienfilme drehen kann, ohne das Mobiliar auszuräumen", so Stahlknecht. Im Revier Haldensleben sei noch die Tapete von 1980 an der Wand. Auch das Revier in Weißenfels ist in einem sehr schlechten Zustand. Im Juni solle bei einem gemeinsamen Gipfel mit dem Finanzministerium und dem Bauamt ein Konzept zur Sanierung der Polizeireviere vorbereitet werden. Ein klarer Fahrplan soll spätestens im September vorliegen. Die Sanierungen sollen in den Jahren 2018 bis 2020 kommen.

