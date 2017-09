Kinderbetreuung Magdeburg bekommt städtischen Kita-Betrieb

Denn die Stadt Magdeburg hatte sich vor knapp dreizehn Jahren von ihren damals rund 80 Kitas getrennt und sie an die freien Träger abgegeben. Darunter ist zum Beispiel die Stadtmission. Vorstand Reinbern Erben sieht den kommunalen Eigenbetrieb positiv. Die Stadt könnte demnach "dann erkennen, dass das, was sie mit den freien Trägern in den vergangenen Jahren gemacht hat, in eigenen Betrieb so nicht durchsetzbar ist."

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Magdeburg ist groß. Es gibt derzeit gut 130 Kitas, die meisten in freier Trägerschaft. Es werden jedoch für immer mehr Kinder Plätze benötigt. Nach Angaben von Stadtsprecher Michael Reif haben derzeit 540 Eltern beim Vermittlungsservice einen Platz angefragt – 256 davon interessieren sich für die Betreuung in Kindergärten, 284 in Kinderkrippen. Zu den unversorgten Eltern gehörten vor allem Flüchtlingsfamilien.



Die Stadt selbst bewirtschaftet derzeit drei Einrichtungen. Vier weitere in städtischer Trägerschaft sollen im nächsten Jahr dazu kommen. Damit würde sich die Stadt dann in ihrem Eigenbetrieb um insgesamt sieben Kitas kümmern.