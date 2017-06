Bagger und Sicherungsarbeiten statt Badespaß und Strandkorb – das ist am Concordiasee in Nachterstedt im Salzlandkreis noch immer Realität. Früher drehte hier ein Ausflugsboot seine Runden, es gab Surfer, Badegäste oder Menschen, die einfach nur die Sonne genossen haben.

Doch das ist lange her. Anliegergemeinden und Investoren hoffen seit Jahren, dass der See am ehemaligen Braunkohle-Tagebau touristisch genutzt werden kann. Denn seit einem schweren Erdrutsch im Jahr 2009 mit drei Toten ist der See komplett gesperrt. Genau vor einem Jahr gab es dann einen weiteren Erdrutsch. Bei Verdichtungsarbeiten an einem Hang des Sees war ein Baufahrzeug ins Rutschen geraten. Der Fahrer konnte sich mit einem Sprung retten, wurde aber verletzt.



Der abgerutschte Bagger wurde Monate später mit großem Aufwand geborgen. Das Bergamt hatte damals betont, dass die Vorfälle nicht miteinander vergleichbar seien. Während bei dem ersten Unglück ganze Häuser abrutschten, habe es sich beim zweiten Fall im vergangenen Jahr um die Folge von Rüttel- und Verdichtungsarbeiten gehandelt.