Als Syrer in Magdeburg Gestrandet an der Elbe

"Manchmal finde ich mich an der Elbe wieder, weil ich die Elbe liebe", sagt Ammar und schaut aus dem Fenster. Die Elbe, die ist jetzt seine neue Heimat.

Ammar sitzt in einem Café in der Magdeburger Innenstadt und nimmt einen Schluck von seinem Latte Macchiato. Er trägt einen roten Pullover und eine Brille mit markantem Rahmen, die Haare ordentlich zur Seite gelegt. Mit seinem Löffel rührt er die zwei voneinander getrennten Schichten Espresso und Milchschaum zusammen. "Latte Macchiato ist ein Getränk, das ich gerne trinke, seitdem ich in Europa bin." Dann fängt er an, von sich zu erzählen.

"Ich bin Ammar und komme aus Homs. Jetzt wohne ich in Magdeburg", stellt sich der junge Mann in gutem Deutsch vor. Ammar kam als Flüchtling über die Balkanroute nach Deutschland. Im Oktober 2015 landete er dann in Sachsen-Anhalt.

Ammar flüchtete vor der Armee

Ammar begann in Homs zu studieren. Dann kam der Krieg und die Flucht vor dem Militärdienst. Bildrechte: MDR/Jonas Kühlberg "Anfangs wusste ich nicht, wo das liegt", lacht Ammar. Dabei habe Magdeburg sogar einige Ähnlichkeiten mit Homs. "Das Wetter in Magdeburg ist komisch und das Wetter in Homs ist genauso komisch." Ammar wirkt sympathisch und selbstbewusst. Auf den ersten Blick sieht man dem jungen Syrer nicht an, was er mit seinen 24 Jahren schon alles erlebt hat. Heute will er einige Magdeburger Orte vorstellen, die für ihn als Neuankömmling eine besondere Rolle spielen. Bis hierhin war es allerdings ein langer Weg.

Während des Arabischen Frühlings begann Ammar, im syrischen Homs zu studieren. Die Stimmung im Land war von Aufbruch und Optimismus geprägt. Doch nach den ersten Protesten inhaftierte die Regierung viele Oppositionelle, dann kam der Bürgerkrieg. Zwischen täglichen Bombardierungen und nächtlichen Straßenkämpfen setzte Ammar sein Studium fort, bot für ihn der Status als Student doch einen gewissen Schutz: Er konnte nicht in die Armee eingezogen werden. "Eigentlich hätte ich am liebsten gleich als Ingenieur angefangen", sagt Ammar und schaut aus dem Fenster. Doch der Krieg blieb.

Nach meinem Studium hätte ich entweder in die Armee gehen und sterben oder den anderen Weg auswählen können. Ammar Awaniy

Ammar entschied sich für den anderen Weg – und der hieß: Raus aus Syrien – und das möglichst schnell, damit die Armee nicht kommt und er zum Militärdienst antreten muss.

Der Grenzbeamte ließ ihn nicht passieren

In einem viel zu kleinen Boot ging es vom türkischen Izmir auf die Insel Lesbos. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO Die Eltern kramten alles Ersparte zusammen und Ammar fuhr in einer Nacht-und-Nebel-Aktion los. "Ich stand um zwei Uhr nachts an der Grenze zum Libanon und der Soldat fragte mich: Was ist mit deinem Reisepass?" Der libanesische Grenzbeamte ließ ihn nicht passieren. Ammar war damals nicht bewusst, dass der Reisepass länger als sechs Monate gültig sein muss, um ausreisen zu können. "Ich musste umkehren und wieder in die zerbombte Stadt zurück. Das war ein furchtbares Gefühl", offenbart Ammar.

Beim zweiten Anlauf war er klüger: Besser vorbereitet und mit neuem Pass ausgestattet, passierte er die Grenze in die Türkei. Dann folgte die Überfahrt nach Griechenland. Wie viele andere musste Ammar dafür einen Schlepper bezahlen. "Die Reise über das Meer war unglaublich schwer", erzählt er leise. "Reise sage ich, obwohl es natürlich gar keine Reise war." Ammar trifft sich mit anderen "Reisenden" in Izmir, der drittgrößten Stadt in der Türkei – von dort aus geht es nur mit dem Boot weiter. Soll er mit auf’s Boot steigen? Für einen Moment hält Ammar inne.

Ich dachte an den Tod, ich dachte an meine Eltern. Und ich dachte: Eigentlich sollte ich das nicht machen. Ich sollte lieber bei meinen Eltern bleiben und sie unterstützen. Ammar Awaniy

Doch Ammar stieg mit ins Boot. Er wollte nicht nochmal scheitern, wie beim ersten Versuch an der libanesischen Grenze. "Wir waren 50 Personen in einem viel zu kleinen Boot. Drei Stunden sollten wir darin verbringen. Die Zeit wollte nicht vergehen", sagt er. Plötzlich hängt das eigene Leben von einem Schlepper und dem Seegang der Ägäis ab.

Ammar fing an, zu schreiben