Die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg bringen den Deutschen vor allem eines: unglaubliche Fortschritte in der Technik. Auch in Magdeburg knattern die ersten Autos über das preußische Kopfsteinpflaster, und der elektrische Strom revolutioniert alles. 1912 erstrahlt der Breite Weg zum ersten Mal im Licht elektrischer Straßenlaternen.

Ein beeindruckendes Motiv: Rund 150 Meter waren die "Zeppeline" lang. Bildrechte: IMAGO Nur weiter oben, in der Luft, tut sich damals beinahe noch gar nichts. Bis zum November 1912. Da herrscht auf den Straßen plötzlich großes Geschrei. "Ein Zeppelin! Ein Zeppelin! Da! Guckt doch!", schallt es durch die Gassen. Direkt unter den Wolken schwebt – wie eine riesige Zigarre – der Zeppelin "Hansa" schwerelos am Himmel. Der Anblick des großen, silberglänzenden Luftschiffs versetzt die Massen in helle Begeisterung. Kinder laufen aus den Schulhäusern, Männer werfen ihre Hüte in die Luft, Kutscher stoppen ihre Droschken - und alle Blicke richten sich zum Himmel.

Das erste "Zeppelin"-Foto in Magdeburg

Dieses Ereignis muss festgehalten werden, sagt sich der Magdeburger Fotograf Ernst Blume. Er setzt seinen Hut wieder auf, läuft zurück in sein Atelier und sucht das Wichtigste zusammen: seinen großen, hölzernen "Photographischen Apparat", das Stativ und ein paar Silberplatten. Flugs bahnt er sich den Weg durch die Menschen, die immer noch wie gebannt in den Himmel starren. Während er läuft, verschwindet der Zeppelin wieder und wieder hinter den hohen Fassaden. Da hilft nur eins: Rauf aufs Dach. Oben, auf einem Wohnhaus in der Schenkendorffstraße in Magdeburg-Stadtfeld, findet Blume schließlich den idealen Platz: Seiner Kamera bietet sich ein freier Blick auf das monströse Fluggerät, das wie festgehängt still am Himmel steht. Und so glücken ihm die allerersten Zeppelin-Aufnahmen über der Stadt.

Spenden für Graf Zeppelin

Ferdinand Graf von Zeppelin auf einem Plakat von 1938 Bildrechte: IMAGO Die Magdeburger hatten ihre Begeisterung für die Visionen des Grafen Zeppelin schon Jahre zuvor unter Beweis gestellt. 1908 brauchte der verarmte Graf nach vielen Rückschlägen dringend Geld für den Luftschiffbau – und auch Magdeburg sammelte. In einem Grußschreiben hieß es: "Herr Graf! Nach Ihrem Wunsche haben wir den Betrag von 68.170 Reichsmark und 45 Pfennigen nach Stuttgart überwiesen. Froh legen wir heute die Spende von Groß und Klein, von Arm und Reich zu freier Verfügung in Ihre Hände!"

Erste Landung 1914

Bis zur ersten Landung eines Zeppelin müssen sich die Magdeburger aber noch gedulden. Zwei Mal fallen geplante Landungen am eigens errichteten Ankerpunkt auf dem Cracauer Anger aus. Erst am Dienstag, dem 24. März 1914, ist es soweit.

Preußische Offiziere verlassen die Gondel der "Hansa" auf dem Cracauer Anger in Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die "Magdeburgische Zeitung" schreibt in ihrer Mittagsausgabe: "Um dreiviertel zehn tauchte im Dunst, zunächst nur wenig sichtbar, der lange schlanke Leib des Luftschiffes auf. Dann enthüllte er sich aber den Blicken der Zuschauer, die sich auf Straßen und Plätzen, ja selbst auf Dächern sammelten."

Mit drei Offizieren und elf Mann Besatzung befindet sich die "Hansa" auf einer militärischen Übungsfahrt. Sie passiert den Hauptbahnhof in nur 150 Metern Höhe und dreht dann wieder ab nach Osten, um endlich an der Berliner Chaussee zu landen. Unter dem tosenden Beifall der Menge sinkt der Zeppelin langsam herab, um sich dann, nach nur einer halben Stunde Aufenthalt, wieder in die Luft zu erheben.

Und bis heute sind richten sich alle Blicke nach oben, wenn ein Luftschiff am Himmel erscheint.