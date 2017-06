Wirtschaftliche Schwierigkeiten Einschnitte beim Anlagenbauer FAM

82 Mitarbeiter des angeschlagenen Förderanlagenbauers FAM in Magdeburg müssen gehen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen sie in eine Transfergesellschaft wechseln. In einer Pressemitteilung erklärte FAM, mit Betriebsrat und der IG Metall sei ein Gesamtpaket zur Standortsicherung erarbeitet worden. Neben dem Abbau der Arbeitsplätze wurde demnach auch vereinbart, die eigentlich ab Mai 2017 vorgesehene Tariferhöhung um ein Jahr zu verschieben. Zudem solle die Wochenarbeitszeit, wenn erforderlich, von 40 auf 32 Stunden reduziert werden.