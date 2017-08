Verheiratet seit 65 Jahren Eiserne Hochzeit im Sülzetal

Am 09. August 1952 ist ganz Osterweddingen auf den Beinen. In der Kirche gegenüber des Landhotels in dem Bördeort geben sich zwei junge Menschen das Ja-Wort. Mehr als 100 Leute schauen bei der Trauung zu. Damals ist das Landhotel noch ein Bauernhof. Katharina Pelikan stammt aus Osterweddingen. Sie ist die Tochter des Müllers im Ort. Ihr Mann erzählt: "Als Student habe ich dort in den Ferien mitgearbeitet." Die beiden lernen sich bei einem Tanzabend kennen.

Es war Weihnachten, glaube ich, irgendein Tanz. Ich musste mal rausgehen und er stand an der Tür und da habe ich mir gedacht: Oh, der könnte dir gefallen.

Die Goldene Hochzeit feiert das Paar in Halle. Für die Diamantene Hochzeit nach 60 Jahren Ehe geht es für die beiden – wie nun zur Eisernen Hochzeit – nach Osterweddingen. Wer das entschieden hat, darüber sind sich die beiden uneins. "Da hat er darauf bestanden: 'Die möchte ich da, wo wir unsere grüne Hochzeit gefeiert haben'", sagt Katharina Pelikan. "Ich wollte meiner Frau einen Gefallen tun, damit sie in ihrem Heimatdorf noch einmal eine große Hochzeit erleben kann", meint dagegen Herbert Pelikan schmunzelnd.

So lange wie die Ehe der Pelikans halten allerdings nicht alle Beziehungen. Auf 100 Eheschließungen kamen 2015 in Deutschland rechnerisch 40,8 Scheidungen. In Sachsen-Anhalt liegt diese Quote noch etwas niedriger. Pro 100 Paare, die hierzulande im Jahr 2015 heirateten, ließen sich 38,9 scheiden.



Wenn sich Ehepaare in Deutschland im Jahr 2015 scheiden ließen, dann waren sie im Durchschnitt 15 Jahre miteinander verheiratet. Sachsen-Anhalter, die sich scheiden ließen, sind im Schnitt allerdings noch zwei Monate länger zusammengeblieben. Insgesamt zeigt ein Trend aus den vergangenen Jahren, dass sich Paare zunehmend nach längerer Zeit scheiden lassen.