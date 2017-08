Einige Schüler in Haldensleben haben Glück, dass es noch nicht allzu herbstlich ist. Denn sie müssen ihren Sportunterricht in diesem Sommer auf den Außenanlagen machen. Der Grund: die Ohrelandhalle ist gesperrt. Sie war bei Sturmtief "Paul" im Juni arg in Mitleidenschaft gezogen worden, weil der Starkregen nicht richtig abfließen konnte. Bis Ende der Herbstferien werden die Sanierungsarbeiten noch dauern.

Die Kosten von 250.000 Euro wird wohl der Kreis als Eigentümer tragen müssen. Denn der Landkreis besitzt keine Elementarversicherung. Noch nicht. Nun hat sich die Verwaltung ein Angebot für eine solche Versicherung eingeholt.

Das Angebot ist zuvor über den Schreibtisch von Bernhard Sterz gegangen. Burgs ehemaliger Bürgermeister ist heute bei den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) für die Kommunen zuständig. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, rund die Hälfte aller Kommunen sei elementarversichert. Besondere Schwerpunktregionen gebe es nicht. Allein die Quote im Harz liege über dem Durchschnitt. Sterz hält die Zahlen noch für ausbaufähig. Für Landkreise, Städte und Gemeinden steht die Frage im Raum: Brauchen wir eine solche Versicherung? Können wir uns eine solche Versicherung leisten? Anfragen zumindest seien nach den schweren Unwettern im Harz in diesem Sommer wieder gestiegen.

Zahlen, wenn nur alle 20 Jahre ein Schaden besteht?

Sanierung nach Sturmtief "Paul" machten Erneuerungen der Ohrelandhalle erforderlich. Bildrechte: Landkreis Börde Ausschlaggebend für die anfallenden Kosten ist dabei, in welcher Gefährdungskategorie ein Gebäude steht. Die Versicherer gehen die komplette Liste der Gebäude in einem Landkreis oder einer Kommune durch und erstellen dann ein Angebot, das für alle Gebäude – egal ob Landratsamt, Schule, Kita oder Bauhof – gemeinsam gilt. Im Landkreis Börde könnte die Diskussion um die Elementarversicherung spannend werden. Das Kreisgebiet ist auf der niedrigsten Stufe 1 eingegliedert, auch die nun beschädigte Ohrelandhalle, teilweise liegt der Kreis auch auf Stufe 2.



Der letzte Schaden, bei dem die Elementarversicherung gegriffen hätte, liegt 20 Jahre zurück. Für den Kreistag gilt es also abzuwägen: Zahlen wir jährlich in eine Versicherung ein, die wir vielleicht nur alle 20 Jahre benötigen, oder ist es günstiger, den Schaden allein zu bezahlen? Landrat Hans Walker (CDU) gibt zu bedenken, dass solche Unwetter wie "Paul" auf Grund des Klimawandels immer häufiger auftreten werden.

"Nicht notwendig, jedem eine Versicherung aufzuzwingen"

Nach den jüngsten Überschwemmungen im Harz hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Betroffenen aufgefordert, sich für das nächste Mal besser abzusichern, indem sie eine Elementarversicherung abschließen. Auch über eine Versicherungspflicht wurde diskutiert. ÖSA-Experte Sterz lehnt so etwas ab: "Pflichtversicherungen gibt es da, wo man Dritte schädigen kann. Mit einem Elementarschaden an Gebäuden schadet man sich aber selber. Deshalb hält die Versicherungswirtschaft es nicht für notwendig, jedem eine Versicherung aufzuzwingen."

Ob künftig auch die Ohrelandhalle in Haldensleben elementarversichert ist, entscheidet die Politik. Schon in der kommenden Woche könnte der Kreisausschuss in der Börde über das Versicherungsangebot beraten. Es soll in diesen Tagen im Landratsamt in Haldensleben im Postkasten liegen.

