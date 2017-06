Mehrere Zehntausend Euro Schaden Elfenbein im Magdeburger Zoo gestohlen

Aus dem Zoo Magdeburg sind zwei Elefantenstoßzähne gestohlen worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden die Stoßzähne am Sonntagmittag aus einer Vitrine entwendet. Noch ist unklar, wie die Täter in den Raum gelangen konnten, in dem die Zähne ausgestellt waren. Die Stoßzähne sind eine Leihgabe des Bundesamtes für Naturschutz. Sie sind jeweils 120 Zentimeter lang, 20 Kilo schwer und haben insgesamt einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.