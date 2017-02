Der 1. FC Magdeburg wird seine Profiabteilung in eine GmbH ausgliedern. Das haben die Mitglieder auf einer Versammlung am Sonntag entschieden. An der Veranstaltung in der Magdeburger Messehalle nahmen rund 1.500 der gut 4.300 Mitglieder teil. Insgesamt stimmten 1.221 von 1.513 gültigen Stimmen dafür, demnach knapp über 80 Prozent der Anwesenden für die Ausgliederung. Voraussetzung war eine Zustimmung von mindestens 75 Prozent.