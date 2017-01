Laut Polizei soll es zudem eine Verpuffung gegeben haben. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden. Der 36-Jährige habe sich beim Ausbruch des Feuers gegen 3.15 Uhr in einer Werkstatt in der Halle aufgehalten. Er sei mit massiven Brandverletzungen in die Uniklinik gebracht worden. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger