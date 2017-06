Die Magdeburger AWO-Beratungsstelle "magdalena" gibt es seit knapp einem Jahr. Janine und Susann sind hier als Sozialarbeiterinnen für die Prostituierten in der Stadt Anlaufpunkt. Sie verteilen Kondome, begleiten Frauen zum Gesundheitsamt, halten auch Mal Händchen. "Wir stehen fast noch am Anfang", sagt Janine. Mit rund 80 Prostituierten hatte sie bislang Kontakt – anonym und diskret.

Das neue Gesetz könnte all dies, was über die wenigen Monate gewachsen ist, über den Haufen werfen, sagt die junge Frau: "Man möchte mit diesem Gesetz die Frauen eigentlich schützen – vor Gewalt, vor Zwangsprostitution, vor widrigen Arbeitsbedingungen. Die Rechte der Frauen sollen gestärkt werden. Aber dieses Gesetz beinhaltet hauptsächlich Kontrollfunktionen, was wiederum mehr Probleme als etwas Positives mit sich bringt. Wir sehen das sehr kritisch, denn Prostitution ist kein Gewerbe wie etwa Bäcker oder Frisör." Diskretion habe bei Prostituierten oberste Priorität. "Die Frauen fühlen sich durch eine solche Regelung aber gegängelt und beobachtet."

Persönliche Anmeldung und Überprüfung

Das Gesetz sieht vor, dass sich die Frauen künftig persönlich anmelden müssen, um eine Zuverlässigkeitsprüfung über sich ergehen zu lassen. Dabei muss nachgewiesen werden, dass zuvor eine ärztliche Beratung in Anspruch genommen wurde. Wie im Gewerberecht üblich, kann eine Erlaubnis dann befristet oder mit Auflagen erteilt sowie nachträglich widerrufen beziehungsweise zurückgenommen werden, falls die gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb nicht mehr vorliegen.

Das neue "Prostituiertengesetz" sehen Sozialarbeiter von der AWO in Magdeburg kritisch. Bildrechte: MDR/Dagmar Borchert Der Gesetzgeber erwartet mit dieser Regelung eine verbesserte Überwachung des Prostitutionsgewerbes. Bei Verstößen drohen den Betreibenden Sanktionen bis hin zum Verlust der Erlaubnis und empfindliche Bußgelder. Die Beträge reichen von 1.000 bis 50.000 Euro.



Die Sozialarbeiterinnen von "magdalena" wissen aus ihrer Arbeit, dass die Frauen nicht aus ihrer Anonymität heraustreten wollen. "Wir durchforsten Anzeigen in Zeitungen oder im Internet, um diese Frauen erstmal zu finden. Dann versuchen wir vorsichtig, Kontakte zu knüpfen. Wir spüren immer wieder Angst bei den Frauen, überhaupt mit uns zu reden." In Magdeburg gebe es keine Szene wie etwa in Hamburg, Berlin oder Frankfurt. "Magdeburg ist diesbezüglich sehr provinziell."

Das "Prostituiertengesetz" Die Prostitution wurde in Deutschland erstmals 2002 offiziell als Dienstleistung anerkannt. Dafür trat am 1. Januar 2002 das "Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten", kurz Prostituiertengesetz, in Kraft.



Bis dahin galt Prostitution nach allgemeiner Auffassung als sittenwidrig (ein solches Rechtsgeschäft ist nach BGB § 138 nichtig). Mit dem Prostituiertengesetz wurde erstmals gesetzlich geregelt, dass die angebotenen Dienstleistungen Anspruch auf ein Entgelt haben, also ein Vertrag entsteht, aus dem sich beiderseitige Rechte und Pflichten ergeben.

Strenge Auflagen könnten Frauen in Illegalität treiben

In der Stadt arbeiten Frauen im Alter von achtzehn bis weit über sechzig Jahren aus allen Schichten. "Du siehst das denen nicht an, was für einen Beruf sie haben", sagt Janine und nennt noch einen weiteren Aspekt, der die Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelung erschwert: "Die meisten Prostituierten, die uns bekannt sind, sind sogenannte Reise-Frauen, Durchreisende also, die hier gar nicht wohnen. Sie kommen, mieten sich eine Bleibe und wenn sie nicht genug verdienen, ziehen sie weiter. Daher wissen wir auch nicht, wie viele es sind. Die strengen Auflagen des neuen Gesetzes könnten diese Frauen wieder in die Illegalität treiben." Die AWO-Beratungsstelle "magdalena" von außen Bildrechte: MDR/Dagmar Borchert

