Nach Tod eines Fußball-Fans Ermittlungen im Fall Hannes eingestellt

Die Ermittlungen im Fall des verunfallten FCM-Fußballfans Hannes sind eingestellt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg am Montag mitgeteilt. Die Ermittlungen haben demnach ergeben, dass der 25-Jährige zwar in einer Regionalbahn auf Anhänger des gegnerischen HFC getroffen sei, dabei sei es jedoch nicht zu Gewalttätigkeiten gegen ihn gekommen.

Dennoch habe offenbar die Kulisse von gegnerischen Fans den jungen Mann dazu veranlasst, die Waggontür des bereits anfahrenden Zuges aufzudrücken und aus dem Waggon zu springen, so die Staatsanwaltschaft. Dabei sei Hannes gestürzt und mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen. Dass Dritte diesen Sturz verursacht haben, konnte laut Staatsanwaltschaft nicht festgestellt werden.

Zunächst hatte es Mutmaßungen gegeben, dass Hannes von Fans des Halleschen FC im Zug angegriffen worden sein könnte und aus dem Zug gestoßen wurde. Außerdem gab es Mutmaßungen, dass er von den gegnerischen Fans so bedrängt wurde, dass er aus dem Zug sprang.

Hannes war Fan des Fußballclubs 1. FC Magdeburg. Er hatte durch den Sturz aus dem Zug am 1. Oktober 2016 schwere Kopfverletzungen erlitten und verstarb am 12. Oktober 2016. Nach Polizeiangaben hatte er rund eine Stunde lebensbedrohlich verletzt neben den Gleisen in der Nähe des Bahnhofs Haldensleben gelegen, bis er gefunden wurde. Hannes' Tod erschütterte die Fußballszene schwer und sorgte grundsätzlich für ein Nachdenken über Fan-Gewalt im Fußball.