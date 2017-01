Gegen den AfD-Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt, Matthias Büttner, wird wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. Das bestätigte am Dienstag die Staatsanwaltschaft Erfurt dem MDR. Staatsanwalt Hannes Grünseisen sagte MDR THÜRINGEN, dem Abgeordneten werde vorgeworfen, im vergangenen Jahr in Erfurt eine Frau vergewaltigt zu haben. Aufgrund der Aktenlage bestehe der Verdacht, dass es sich nicht nur um eine versuchte, sondern um eine vollzogene Vergewaltigung handele.

Die Magdeburger Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren an die Erfurter Behörde abgegeben, da sich der mutmaßliche Übergriff in Thüringen abgespielt hat. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über die neue Einschätzung des Falls berichtet. Bisher hatte es geheißen, dass in der Sache wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung ermittelt wird.

AfD-Fraktion spricht von "Rachefeldzug"

Die frühere Mitarbeiterin wirft Büttner vor, sie nach einem Treffen mehrerer AfD-Fraktionen Mitte November 2016 in Erfurt sexuell bedrängt zu haben. Büttner bestreitet das. Er warf seinerseits der Frau am Montag vor, ihre Noten geschönt zu haben, um an den Referentenjob in der Fraktion zu kommen. Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt sprach von einem "Rachefeldzug" der Ex-Mitarbeiterin. Ihr war nach nur wenigen Wochen und kurz nach dem Erfurter AfD-Treffen gekündigt worden. Die Fraktion begründete den Rauswurf mit schlechter fachlicher Arbeit. Die Anzeige gegen Büttner wurde nach der Entlassung gestellt.

Fliegt Daniel Roi aus der Fraktion? Darüber will die AfD am Freitag entscheiden. Bildrechte: dpa An dem Fall entzündete sich auch ein Streit in der AfD-Fraktion. Weil der Abgeordnete Daniel Roi der Ex-Mitarbeiterin Interna weitergeleitet hatte, berät am Freitag die AfD, ob sie Roi aus der Fraktion ausschließt.



Roi sagte am Montag dem MDR, er habe eine interne Beschlussvorlage aus seiner Fraktion einer früheren Referentin zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um die Frau, die dem AfD-Abgeordneten Matthias Büttner sexuelle Nötigung vorwirft. Roi sagte weiter, sein Handeln sei dumm gewesen. Er habe nicht geahnt, dass die Frau das Dokument auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen würde. Grundsätzlich könne man ihm aber nicht verbieten, Kontakt mit ehemaligen Mitarbeitern aufzunehmen.