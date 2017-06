Gut 150 Menschen hatten in der Nacht zum Samstag auf dem Hasselbachplatz randaliert.

Gut 150 Menschen hatten in der Nacht zum Samstag auf dem Hasselbachplatz randaliert.

Gut 150 Menschen hatten in der Nacht zum Samstag auf dem Hasselbachplatz randaliert. Bildrechte: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

Eskalation im Magdeburger Kneipenviertel Ermittlungsgruppe nimmt Hasselbachplatz ins Visier

Hauptinhalt

Die Ausschreitungen am Hasselbachplatz in Magdeburg haben Entsetzen ausgelöst – nun will die Polizei ihre Untersuchungen dazu verstärken. Eine spezielle Ermittlungsgruppe soll die Eskalation vom Wochenende aufarbeiten. Außerdem soll es Gespräche mit der Stadt geben.