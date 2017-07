Nach dem tödlichen Schusswechsel in Weddersleben im Landkreis Harz laufen umfangreiche Ermittlungen. Die Polizei versucht den Ablauf am Tatort so genau wie möglich zu rekonstruieren, um die Hintergründe aufzuklären. Bereits am Dienstag hat die Befragung der Familie und des weiteren Umfelds begonnen, außerdem haben Kriminaltechniker das Haus untersucht und Spuren gesichert.